Китай получил первые российские Су-35

В Китай прибыла первая четверка истребителей Су-35, изготовленных по контракту с Пекином на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Как передает РИА Новости, об этом пишет российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий. Факт передачи самолетов заказчику подтверждается и сообщениями на городском ресурсе Комсомольска-на-Амуре.

Ссылаясь на неофициальные китайские источники, bmpd сообщает, что самолеты прибыли в Китай утром 25 декабря. Опираясь на данные сайта слежения flightradar24, эксперты отмечают, что в этот период фиксировался перелет из Комсомольска-на-Амуре самолета Ил-76ТД-90ВД авиакомпании «Волга-Днепр» (регистрационный номер RA-76950).