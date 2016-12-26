В Турции задержана замглавы прокурдской партии

Турецкие власти задержали заместителя председателя прокурдской Демократической партии народов Айсель Туглук, передает РИА Новости.

"Заместитель председателя нашей партии адвокат Айсель Туглук сегодня утром была незаконно задержана в своем доме в Анкаре", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

В минувшую пятницу была задержана у себя в стамбульской квартире вице-спикер парламента, депутат от ДПН Первин Булдан, однако после дачи показаний она была отпущена.

Ранее по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ДПН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, которых турецкие власти ранее обвиняли в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Позже 12 депутатов были арестованы судами.