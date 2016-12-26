Таги Ахмедов выступит на суде над Човдаровым

Бывший глава Бакинского метрополитена Таги Ахмедов примет участие в судебном процессе в отношении бывшего генерала МНБ Акифа Човдарова и его подчиненных.

Как сообщает из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, в настоящее время судья объявил перерыв. Судебное заседание продолжится после 14:00.

Во второй половине дня в заседании примет участие бывший глава Бакметрополитена Таги Ахмедов, который также числится среди потерпевших.

Напомним, Таги Ахмедов обратился с жалобой на незаконные действия Акифа Човдарова и заявил, что под давлением и угрозами был вынужден заплатить генералитету МНБ 3 миллиона манатов.