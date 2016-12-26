Прокурор потребовал пожизненное заключение для Талеха Багирзаде

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание судебного процесса по делу лидера группировки «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде, арестованного по обвинению в причастности к событиям, произошедшим в бакинском поселке Нардаран в прошлом году, 16 членов группировки, а также зампредседателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы.

Прокурор, выступивший на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова, потребовал для Талеха Багирзаде пожизненное заключение.