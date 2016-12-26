Отделение ƏLA Международного банка Азербайджана приняло свыше 5 тысяч клиентов

Электронное отделение Международного банка Азербайджана, открытое в октябре под брендом ƏLA — Ən Lazımi Anda («Отлично — в самый нужный момент»), вызвало большой интерес со стороны клиентов. Так, в октябре в отделение обратилось 1 932 клиента, в ноябре – 2 271 клиент, а до 15 декабря – 1 189 клиентов. Всего отделение предоставило различные банковские услуги 5 392 клиентам.

Электронное отделение расположено по адресу: ул. Алиярбекова, 9 (площадь Фонтанов), работает в режиме 24/7 и по своим возможностям является уникальным не только для Азербайджана, но и для всего пространства СНГ.

Отделение оснащено оборудованием, позволяющим клиенту в течение нескольких минут провести необходимую банковскую операцию. При помощи уникального устройства ƏLAmatik клиент может обратиться к сотруднику банка при помощи видеосвязи и в течение нескольких минут провести любую банковскую операцию, в том числе взять кредит, получить карту, открыть счет, провести платежи, сделать срочный перевод, снять или внести наличные на счет и т.д.

В спектр услуг ƏLA входит Линия ƏLA (горячая линия с банком по видеосвязи), ƏLAvə (мобильное приложение), Доставка ƏLA (срочная доставка платежных карт по адресу клиента), Перевод ƏLA, Карта ƏLA, Кредит ƏLA, Депозит ƏLA и Кредит ƏLAc (рефинансирование существующих кредитов на более выгодных условиях).

Отметим, что воспользоваться услугами ƏLA можно не только в электронном отделении, но и в филиале «МБА-24» (ул. Низами, 68).

Более детальную информацию по услугам ƏLA можно получить на сайте www.ela.az или на странице бренда в Фейсбук www.facebook.com/elabankaz.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.