В Баку девушка выпрыгнула с балкона

В Баку 26-летняя девушка выпрыгнула с балкона на 3-м этаже здания, сообщает Report.

Инцидент зарегистрирован по адресу: Сураханский район, поселок Ени Гюнешли, жилой массив Д.

Согласно информации, Нармина Фирудин гызы Пашаева (1990 г.р.) попыталась покончить с собой, выпрыгнув с балкона третьего этажа. Она получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в городскую клиническую больницу №3.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В Сураханской районной прокуратуре ведется расследование.