Милли Меджлис примет решение по депутату Шахвердиеву

«Мы пока не уточнили, действительно ли Астаном Шахвердиевым были сделаны заявления, вызвавшие недовольство в обществе». Об этом АПА сказал председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Агаджан Абиев.

А.Абиев отметил, что «слышал об этом, но пока точно не уверен»: «Если подтвердится, что оскорбления были, конечно же, будут приняты меры. Пока руководство Милли Меджлиса не поручало мне созывать заседание комиссии в связи с этим вопросом. 30 декабря будет пленарное заседание, и, наверное, на нем будет принято окончательное решение в связи с этим».

А.Абиев также сказал, что, если А.Шахвердиев действительно в своем интервью допустил оскорбления, это большая ошибка с его стороны.

Отметим, в своем заявлении для прессы депутат Астан Шахвердиев допустил оскорбительные высказывания в адрес поселившихся в Билясуварском районе переселенцев и уехавших на заработки в Россию азербайджанцев, назвав их «отходами».