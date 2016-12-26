Жена Эрдогана призвала первых леди других государств помочь Сирии

В связи с событиями в Турции супруга Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган направила письмо первым леди зарубежных государств, в котором призвала предпринять шаги по оказанию помощи сирийцам. Об этом сообщает Анадолу.

В Сирии на глазах у мирового сообщества продолжается гуманитарная трагедия целого народа.

«За пять лет в Сирии погибло более 600 тыс. человек. Более 7 млн человек покинули свои дома, 5 млн сирийцев были вынуждены бежать из страны. В ходе боев, в которых применялось даже химическое оружие, гибли женщины и дети. Наши сердца уже не выдерживают этой боли», — написала Эмине.

«Мы живем в эпоху, когда нужно делать намного больше, чем проливать слезы по трагедии в Сирии. Призываю женщин всего мира предпринять шаги для помощи покинутым, голодающим женщинам и детям Сирии», — добавила Эмине, посетовав на то, что мировое сообщество по-прежнему остается безучастным к происходящему в Сирии.