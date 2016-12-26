В Джалилабадском районе Азербайджана изъята крупная партия наркотиков, сообщает в понедельник пресс-служба МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных на территории района сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД и его южного регионального отделения, задержан Алмас Алмасов, в сумке которого было обнаружено и изъято 3,490 кг героина и 8,010 кг опия.

В ходе предварительного допроса Алмасов сообщил, что ввезенные в страну контрабандным путем наркотические средства он приобрел у некоего гражданина Ирана.

В связи с данным фактом по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. Ведутся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступления.