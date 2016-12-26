 

Из Мосула бежали 116 тысяч человек

 

Свыше 116 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за военной операции в иракском Мосуле по освобождению города от террористической группировки "Исламское государство", сообщает в понедельник Международная организация по миграции.

Согласно статистике, с 17 октября по 25 декабря 116 490 человек покинули свои дома. Из них 115 206 человек оставили свое жилье в провинции Найнава, где расположен Мосул.

Военные действия по освобождению от боевиков ИГ второго по величине города Ирака Мосула продолжаются с октября при участии армии страны, курдских сил пешмерга, ополчения и авиации международной коалиции во главе с США.

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