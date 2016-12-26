 

В Индии построят самую высокую статую в мире

 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил штат Махараштра и заложил фундамент гигантской статуи махараджи Шиваджи, правившего страной около четырех веков назад. Об этом сообщает Al Jazeera.

Памятник планируют построить на искусственном острове в четырех километрах от берега Аравийского моря в районе Мумбая. Высота скульптуры составит 192 метра. Ожидается, что строительство обойдется в 36 миллиардов рупий (около 530 миллионов долларов).

Индийский памятник будет на 76 метров выше 116-метровой статуи Будды в Мьянме, которая считается самой высокой в мире. Статуя Свободы в Нью-Йорке и Родина-мать с Мамаева кургана в Волгограде уступят Шиваджи на 99 и 107 метров соответственно.

Критики проекта считают такие расходы неоправданно высокими. Они опасаются, что строительство нанесет серьезный ущерб окружающей среде и поставит под угрозу местную рыбную отрасль. Кроме того, обеспечение безопасности монумента обещает стать серьезной проблемой.

Махараджа Шиваджи жил и правил в XVII веке. Он возглавлял борьбу маратхов против гнета Великих Моголов и создал независимое маратхское государство. Считается национальным героем маратхов.

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