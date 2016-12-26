В Турции задержали более тысячи сторонников Гюлена

Турецкие власти задержали за минувшую неделю 1 096 человек, подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETO), из них 426 арестованы, сообщает в понедельник МВД Турции, которое цитирует РИА Новости.

"С 19 по 26 декабря силы безопасности Турции задержали 1 096 человек, подозреваемых в связях с FЕТО, из них 426 арестованы. В операциях против сторонников Рабочей партии Курдистана, которые подозреваются в оказании помощи этой запрещенной партии, задержаны 508 человек, из них 78 арестованы. Задержаны 78 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой, из них 12 арестованы", — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что силы безопасности Турции провели за неделю 220 антитеррористических операций, в ходе которых обезврежены девять террористов, четверо из которых уничтожены.