 

Новый скандал вокруг Астана Шахвердиева Депутат был пьян?

 

«Я послушал аудиозапись интервью Астана Шахвердиева. Он даже не может закончить предложения. Чувствуется, что он был пьян. Бывает». Как передает Lent.az, об этом написал на своей странице в Фейсбук племянник депутата Астана Шахвердиева – Неймат Шахвердиев.  

Он отметил, что понимает недовольство людей заявлением своего дяди.

«Мой отец также упрекнул своего брата. Речь идет о том, как он высказался о проживающих в России азербайджанцах. Мне очень жаль. Ничего не могу сказать насчет написанного о нем самом, но семья Шахвердиевых не отвечает за его слова»,  сказал Неймат Шахвердиев.

Реакция депутата на заявление племянника не заставила долго ждать.

«Кто это такой? Ну и что, что он мой племянник? Он обнаглел. У него проблемы с психикой. Все сказанное моим племянником  ложь»,  сказал депутат в интервью изданию Qafqazinfo.

Напомним, интервью А.Шахвердиева радио «Азадлыг» два дня назад вызвало скандал. В своем интервью депутат назвал протестующих «опьяненными», а едущих на заработки в Россию — «отходами».

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