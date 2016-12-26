«Я послушал аудиозапись интервью Астана Шахвердиева. Он даже не может закончить предложения. Чувствуется, что он был пьян. Бывает». Как передает Lent.az, об этом написал на своей странице в Фейсбук племянник депутата Астана Шахвердиева – Неймат Шахвердиев.

Он отметил, что понимает недовольство людей заявлением своего дяди.

«Мой отец также упрекнул своего брата. Речь идет о том, как он высказался о проживающих в России азербайджанцах. Мне очень жаль. Ничего не могу сказать насчет написанного о нем самом, но семья Шахвердиевых не отвечает за его слова», — сказал Неймат Шахвердиев.

Реакция депутата на заявление племянника не заставила долго ждать.

«Кто это такой? Ну и что, что он мой племянник? Он обнаглел. У него проблемы с психикой. Все сказанное моим племянником — ложь», — сказал депутат в интервью изданию Qafqazinfo.

Напомним, интервью А.Шахвердиева радио «Азадлыг» два дня назад вызвало скандал. В своем интервью депутат назвал протестующих «опьяненными», а едущих на заработки в Россию — «отходами».