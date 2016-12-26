Анкара попросила поддержки с воздуха в Сирии

Турция попросила возглавляемую США коалицию помочь ее войскам с воздуха в районе сирийского города Эль-Баб. Об этом сообщает Reuters.

«Международная коалиция обязана исполнить свой долг, предоставив нам воздушную поддержку в битве за Эль-Баб, — объявил Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. — Непредоставление этой поддержки, так необходимой нам, совершенно недопустимо».

Калын также назвал число боевиков «Исламского государства», ликвидированных за время последних боев под Эль-Бабом. По его словам, турецкие военные и союзные им отряды Сирийской свободной армии (ССА) уничтожили 226 исламистов.