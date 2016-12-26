Налоговая амнистия охватит 42 тысячи бизнесменов

Налоговая амнистия, применение которой предусматривается с 1 января 2017 года, охватит свыше 42 тысяч представителей частного сектора Азербайджана, сказал в понедельник на брифинге начальник Главного управления по анализу налоговых преступлений и сбору налоговых задолженностей Министерства налогов Зейналабдин Мамедзаде.

По его словам, соответствующий законопроект, который рекомендован на обсуждение в ходе пленарного заседания парламента, разработан по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Всего же законопроект позволит списать налоги более 44 тысяч налогоплательщиков.

«Подобная практика регулярно применяется в Турции. Последний такой закон был принят в августе 2016 года. Согласно мировой практике, налоговая амнистия позволяет не только стимулировать предпринимательскую деятельность, но и сохранить на руках у предпринимателей достаточно средств, расширить их деятельность, а также создает дополнительные возможности для повышения экономической активности и роли предпринимателей в торговой деятельности страны. В конечном итоге все это создает потенциал, чтобы предприниматели смогли вновь своевременно платить налоги», — сказал он.

Правительство Азербайджана с 1 января 2017 года планирует списать налоговые задолженности граждан на 624 миллиона манатов. Это решение отражено в законопроекте «О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на 1 января 2017 года».

В законопроекте отражены два вида налоговых задолженностей: в первой статье законопроекта речь идет о списании всех процентов, начисленных за неуплату долга, а во второй статье - о списании части финансовых санкций.

При условии погашения в течение января 2017 года 30 процентов финансовых санкций будет списано 70 процентов оставшихся санкций. При условии погашения в течение января-февраля 2017 года 50 процентов налоговых санкций будут списаны оставшиеся 50 процентов санкций, а при условии погашения в январе-марте 2017 года 70 процентов финансовых санкций будут погашены оставшиеся 30 процентов от санкций.