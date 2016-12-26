В Азербайджане будут созданы 10 тысяч рабочих мест

Правительство Азербайджана намерено до 2020 года открыть почти 10 тысяч новых рабочих мест в секторе строительства, следует из Стратегической дорожной карты по развитию жилищного обеспечения по приемлемой цене.

Согласно документу, ожидается, что до 2020 года реализация мер, отраженных в этой дорожной карте, позволит увеличить ВВП на 249 миллионов манатов.

«До 2020 года правительство планирует усилить позицию Государственного агентства по жилищному строительству, чтобы удовлетворить жилищные потребности страны. До 2025 года — начать капитальную и плановую реконструкцию городов республики. После 2025 года - устранить недочеты в развитии жилищного сектора районов республики», — говорится в дорожной карте.

В этом плане, отмечают авторы документа, правительство планирует проектирование и реализацию жилищного обеспечения по приемлемой цене, предоставить Госагентству по жилищному строительству полномочия на основе определенной стратегии и целей, внедрить основные механизмы, создающие благоприятные условия для деятельности жилищного рынка с приемлемыми ценами.

Как отмечается в документе, также для удовлетворения неотложных жилищных потребностей OOO MIDA подготовит проекты по обеспечению населения жильем по приемлемым ценам.

В целом в реализацию мер, предусмотренных в дорожной карте, планируется инвестировать 900 миллионов манатов. Эти средства будут выделены как из государственного бюджета, так и других источников: Национальный фонд поддержки предпринимательства, международные финансовые организации, банковские кредиты, Азербайджанский ипотечный фонд, ценные бумаги и т.д.