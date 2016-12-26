 

Обама назвал вещи, способные заставить его плакать

 

Президент США Барак Обама назвал две вещи, которые способны заставить его плакать. Об этом он заявил в большом интервью Дэвиду Аксельроду, которое публикует CNN.

«Есть две вещи, которые могут заставить меня заплакать. Это когда я говорю о своих дочках или вижу их. Второе — это моя команда. Так, в 2012 году я вошел в офис предвыборной кампании и увидел этих деток, которые так старательно работали... Они вдохновляли меня. За эти годы мы стали одной большой семьей», — сказал Обама.

Обама также пошутил, что ему жаль, что никто из его команды не назвал ребенка Бараком.

«Некоторые из моей команды выросли на моих глазах, строили семьи, рожали детей, их дети ползают по Овальному кабинету... Но до сих пор никто не назвал ребенка Бараком, я немного из-за этого расстроен», — пошутил Обама.

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