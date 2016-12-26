Иран получил 50-процентную скидку от Boeing

Власти Ирана заявили, что им удалось достигнуть соглашения с компанией Boeing о выплате лишь половины суммы от сделки в $16,6 млрд. Об этом пишет International Business Times.

«Компания Boeing объявила о том, что ее контракт с Iran Air стоит $16,6 млрд. Тем не менее, учитывая характер нашего заказа и его возможности выбора, стоимость покупки 80 самолетов составляет около 50% от этой суммы», — говорится в заявлении замминистра транспорта Акрапа Фахрие-Кашана.

Издание пишет, что, помимо Boeing, европейская компания Airbus тоже подписала соглашение о поставке новых самолетов Iran Air. Сделка на поставку 100 самолетов была подписана на прошлой неделе, среди них 46 самолетов линейки А320, 38 — A330 и 16 — A350 XWB.

В компании сообщили, что доставка самолетов намечена на начало 2017 года.

Ранее сообщалось, что Iran Air подписала с американским производителем Boeing контракт на поставку 80 самолетов в Исламскую Республику.