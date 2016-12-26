 

Иран получил 50-процентную скидку от Boeing

 

Власти Ирана заявили, что им удалось достигнуть соглашения с компанией Boeing о выплате лишь половины суммы от сделки в $16,6 млрд. Об этом пишет International Business Times.

«Компания Boeing объявила о том, что ее контракт с Iran Air стоит $16,6 млрд. Тем не менее, учитывая характер нашего заказа и его возможности выбора, стоимость покупки 80 самолетов составляет около 50% от этой суммы», — говорится в заявлении замминистра транспорта Акрапа Фахрие-Кашана.

Издание пишет, что, помимо Boeing, европейская компания Airbus тоже подписала соглашение о поставке новых самолетов Iran Air. Сделка на поставку 100 самолетов была подписана на прошлой неделе, среди них 46 самолетов линейки А320, 38  A330 и 16  A350 XWB.

В компании сообщили, что доставка самолетов намечена на начало 2017 года.

Ранее сообщалось, что Iran Air подписала с американским производителем Boeing контракт на поставку 80 самолетов в Исламскую Республику.

1112 просмотров


Старости
Эскалатор в бакинском торговом центре покалечил ребенка
Эскалатор в бакинском торговом центре покалечил ребенка
Наша погода
Сегодня 6° / 1°
27 Дек 8° / 6°
28 Дек 7° / 2°
29 Дек 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8438 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Москва и Анкара обсудили прекращение боевых действий в Сирии
Жителя Сумгаита кинули на 17 тысяч
Путин: «Число горячих точек в мире не уменьшается»
Киргизия все-таки подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС обновлено
Израиль готовит ответные меры против ООН
Иран получил 50-процентную скидку от Boeing
Обама назвал вещи, способные заставить его плакать
Центробанк о курсе маната на завтра
Ахмедова обокрали более чем на 20 тысяч
В Баку автомобиль сбил парня водитель скрылся
В Азербайджане будут созданы 10 тысяч рабочих мест
Эпидемия птичьего гриппа в Иране Уничтожены сотни тысяч птиц
Налоговая амнистия охватит 42 тысячи бизнесменов
Анкара попросила поддержки с воздуха в Сирии
Новый скандал вокруг Астана Шахвердиева Депутат был пьян?
В Турции задержали более тысячи сторонников Гюлена
В Индии построят самую высокую статую в мире
Из Мосула бежали 116 тысяч человек
В Джалилабаде изъяли крупную партию наркотиков фото
Жена Эрдогана призвала первых леди других государств помочь Сирии
ФСБ не нашла признаков теракта на борту Ту-154
Иранский министр едет в Азербайджан
Милли Меджлис примет решение по депутату Шахвердиеву
В Баку девушка выпрыгнула с балкона
Отделение ƏLA Международного банка Азербайджана приняло свыше 5 тысяч клиентов