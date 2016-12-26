 

Израиль готовит ответные меры против ООН

 

Израильские власти планируют принять ответные меры против ООН в связи с принятием резолюции, требующей от Израиля остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, сообщает в понедельник газета "Едиот Ахронот".

По информации издания, эти меры будут нацелены, главным образом, на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Израильские власти также планируют значительно сократить финансирование ряда учреждений ООН.

СБ ООН 23 декабря большинством голосов одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. "За" проголосовали 14 из 15 членов СБ ООН, США воздержались.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал резолюцию "постыдной" и охарактеризовал ее как попытку ООН навязать израильтянам правила игры.

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