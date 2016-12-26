 

Киргизия все-таки подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС обновлено

 

Киргизия все-таки подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС, сообщают российские СМИ. Другие подробности пока не приводятся.

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Киргизия не подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, передает ТАСС.

«Все документы подписаны всеми присутствующими, кроме двух. Первый вопрос повестки дня подписали три страны - Заявление о развитии торговой политики Евразийского экономического союза, не подписала Киргизия. Второй документ - это Таможенный кодекс. Три страны подписали, Киргизия не подписала Таможенный кодекс» сказал Саркисян, завершая заседание Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, остальные документы (около 20) подписаны.

Таможенный кодекс ЕврАзЭС придет на смену кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

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