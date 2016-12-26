Киргизия все-таки подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС, сообщают российские СМИ. Другие подробности пока не приводятся.

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Киргизия не подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, передает ТАСС.

«Все документы подписаны всеми присутствующими, кроме двух. Первый вопрос повестки дня подписали три страны - Заявление о развитии торговой политики Евразийского экономического союза, не подписала Киргизия. Второй документ - это Таможенный кодекс. Три страны подписали, Киргизия не подписала Таможенный кодекс», — сказал Саркисян, завершая заседание Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, остальные документы (около 20) подписаны.

Таможенный кодекс ЕврАзЭС придет на смену кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.