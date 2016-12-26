Путин: «Число горячих точек в мире не уменьшается»

«Количество проблемных горячих точек в мире не уменьшается», — заявил президент РФ Владимир Путин, открывая сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

«Мы знаем, как складываются непросто отношения во многих регионах мира, количество проблемных горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты не преодолеваются в том объеме, в котором бы хотелось. Например, проблема Афганистана, проблемы Ближнего Востока, Сирии и других», — сказал Путин.

Он отметил, что все это беспокоит страны - участницы ОДКБ. По мнению Путина, встреча в формате неформального обмена мнениями позволит обсудить ситуацию, которая складывается в сфере безопасности стран организации, поговорить о том, что происходит в мире.

«Диалог по вопросам, которые представляют для нас значительный интерес, у нас продолжается постоянно, но проблем от этого меньше не становится. Во всяком случае это дает нам возможность быть в курсе происходящих событий по тем или иным направлениям и вовремя реагировать на угрозы, которые возникают вокруг наших стран», — сказал российский лидер.