Азербайджан удвоил производство хлопка

По данным на 26 декабря, в Азербайджане собрано 87,24 тысячи тонн хлопка, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 2,5 раза, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, распространенном в понедельник.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было собрано 35,19 тысячи тонн хлопка.

В отчетный период наибольшее количество хлопка собрано в Саатлинском районе. С посевной площади в 8,11 тысячи гектаров собрано около 11,8 тысячи тонн хлопка.

Всего в текущем году площади с хлопчатником составили 52,06 тысячи га, что в 2,8 раза больше, чем в прошлом году.