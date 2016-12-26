 

Азербайджан удвоил производство хлопка

 

По данным на 26 декабря, в Азербайджане собрано 87,24 тысячи тонн хлопка, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 2,5 раза, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, распространенном в понедельник.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было собрано 35,19 тысячи тонн хлопка.

В отчетный период наибольшее количество хлопка собрано в Саатлинском районе. С посевной площади в 8,11 тысячи гектаров собрано около 11,8 тысячи тонн хлопка.

Всего в текущем году площади с хлопчатником составили 52,06 тысячи га, что в 2,8 раза больше, чем в прошлом году.

927 просмотров


Старости
Эскалатор в бакинском торговом центре покалечил ребенка
Эскалатор в бакинском торговом центре покалечил ребенка
Наша погода
Сегодня 6° / 0°
27 Дек 8° / 6°
28 Дек 7° / 2°
29 Дек 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8438 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Следователи из России в генпрокуратуре Анкары
Украинский олигарх Коломойский закрыл свой телеканал
Акиф Човдаров начал раскрывать имена агентов МНБ Haqqin.az из зала суда
Десятки болельщиков утонули в Уганде
Иран нашел потенциальных покупателей тяжелой воды
Обама считает, что мог бы победить на выборах-2016
Герои спортивного года Минспорта наградило лучших
К крушению Ту-154 могли привести перегруз и отказ техники
Глава Минфина Аргентины уходит с поста на фоне тяжелой рецессии
Президент Чехии связал теракты с наплывом беженцев
Ильхам Алиев увеличил прожиточный минимум
Эльмара Мамедова убрали, но «черный рынок» в Баку расцветает пуще прежнего!
Тысячи тайваньцев протестуют против однополых браков
Масштабные военные учения в Иране
Саакашвили рассказал о своей квартире в Голландии
Азербайджан удвоил производство хлопка
Москва и Анкара обсудили прекращение боевых действий в Сирии
Жителя Сумгаита кинули на 17 тысяч
Путин: «Число горячих точек в мире не уменьшается»
Киргизия все-таки подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС обновлено
Израиль готовит ответные меры против ООН
Иран получил 50-процентную скидку от Boeing
Обама назвал вещи, способные заставить его плакать
Центробанк о курсе маната на завтра
Ахмедова обокрали более чем на 20 тысяч