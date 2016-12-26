Саакашвили рассказал о своей квартире в Голландии

Квартира экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Голландии была подарена отцом его жены на случай, если семье будет некуда податься. Об этом Саакашвили рассказал в эфире телеканала Zik, отвечая на вопрос о голландской квартире, которая появилась в его декларации в этом году.

По словам политика, квартира находится в родном городке его жены на юге Голландии. «Когда начали возбуждать в Грузии дело против меня, там была угроза, что они арестуют — они и арестовали — имущество, и моя жена сказала, что может произойти, что в один день они нас выбросят на улицу. Что делать? Тогда отец жены сказал — хорошо, тогда вернетесь в свой городок в Голландии», — сказал он.

Саакашвили добавил, что кроме этой квартиры в Голландии, тесть, который владеет компанией по недвижимости, подарил им дачу.

Экс-президент Грузии заверил, что не рассматривает эту квартиру как «запасной аэродром» и даже не был в ней. «Мы никогда не пытались иметь деньги, ну нет этих денег. И никогда не будет. Я так себе представляю, я готов это принять, как есть», — добавил он.