Масштабные военные учения в Иране

В Иране стартовали масштабные учения противовоздушной обороны под названием «Модафе Асмане велайат-7». За ходом учений наблюдает командующий базы ПВО «Хатам аль-Анбийа», бригадный генерал Фарзад Исмаили, передает IRNA.

Учения нацелены на обеспечение координации оперативных элементов ПВО. в том числе армейских сил, КСИР и других вооружённых сил.

Учения «Модафе Асмане велайат-7» проходят недалеко от города Махшахр. Они продлятся 3 дня на территории площадью 496 000 км и с участием армейских ПВО, ПВО КСИР и вспомогательных подразделений ВМФ, аэрокосмических сил армии, сухопутных войск и артиллерии.