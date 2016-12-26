 

Тысячи тайваньцев протестуют против однополых браков

 

Тысячи человек в тайваньской столице Тайбэе вышли к зданию парламента протестовать против легализации однополых браков. Произошли столкновения митингующих с полицией - противники однополых союзов попытались прорваться в здание, передает BBC. 

Парламентский комитет рассмотрел предложения по легализации однополых браков$ речь идет о поправках к гражданскому кодексу.

Митинги против этих законодательных изменений проходили в Тайбэе и ранее, в декабре и ноябре. Протестующие считают, что легализация однополых союзов уничтожит институт брака.

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Тысячи тайваньцев протестуют против однополых браков
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