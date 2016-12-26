Ильхам Алиев увеличил прожиточный минимум

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон "О прожиточном минимуме на 2017 год", сообщает официальный сайт главы государства.

Прожиточный минимум на 2017 год в стране устанавливается на уровне 155 манатов, для трудоспособного населения - 164,5 маната, для пенсионеров - 130,2 маната, для детей - 136,6 маната.

Отметим, что на этот год прожиточный минимум в стране был определен в размере 136 манатов, для трудоспособного населения - 146 манатов, для пенсионеров - 115 манатов, для детей - 117 манатов.

Данный закон вступает в силу с первого января 2017 года.

Глава государства также утвердил Закон "О критерии нуждаемости на 2017 год", согласно которому уровень критерия нуждаемости для определения адресной социальной помощи определен в размере 116 манатов. Этот показатель в 2015 году был на уровне 105 манатов.