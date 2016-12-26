Президент Чехии связал теракты с наплывом беженцев

Президент Чехии Милош Земан в своем рождественском послании призвал страну прекратить принимать мигрантов с Ближнего Востока, заявив о связи между увеличением числа беженцев в Европе и терроризмом.

«Сегодня почти никто не сомневается в связи между миграционной волной и террористическими атаками», — сказал политик, передает Tyden.

Он также предположил, что стоит помогать Италии или Греции, через которые беженцы попадают в Европу.

«Вот почему я против планов принять в нашей стране шесть тысяч мигрантов в ближайшие два года в соответствии с так называемыми квотами», — пояснил глава государства.