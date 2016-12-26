К крушению Ту-154 могли привести перегруз и отказ техники

Катастрофа Ту-154 над Черным морем могла произойти из-за перегруза и отказа техники, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине - возможно, перегруза и технической неисправности - рухнул в море", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "на данном этапе версия теракта практически исключена". "Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию", - отметил источник.

По его словам, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту.

Таким образом, сказал собеседник агентства, приоритетной версией становится техническая неисправность. "Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации", - подчеркнул источник.