Сегодня в «Бута Палас» состоялось торжественное мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта и посвященное итогам 2016 года. Сначала собравшимся был продемонстрирован видеоролик об успехах азербайджанских спортсменов в уходящем году, главным событием которого была Олимпиада в Рио-де-Жанейро. На ней сборная Азербайджана впервые в истории завоевала 18 медалей и заняла 15-е место в общекомандном зачете по количеству наград.

Затем об успехах прошедшего года рассказали министр Азад Рагимов и вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

«Мы завоевали 18 медалей в Рио, - говорит Азад Рагимов. – В Токио нам будет очень сложно превзойти это достижение. Но, как метко подметил на недавней встрече с представителями спортивной общественности президент Азербайджана Ильхам Алиев, мы каждый раз говорим, что в следующий раз будет сложно и каждый раз показываем все более высокие результаты».

Почетными дипломами за успешное выступление на Олимпиаде были награждены все наши призеры – олимпийский чемпион Радик Исаев (таэквондо), серебряные призеры Рустам Оруджов (дзюдо), Эльмар Гасымов (дзюдо), Валентин Демьяненко (гребля), Мария Стадник (борьба), Тогрул Аскеров (борьба), Хетаг Газюмов (борьба), Лоренцо Сотомайор (бокс), а также бронзовые медалисты Кямран Шахсуварлы (бокс), Милад Беиги Харчегани (таэквондо), Патимат Абакарова (таэквондо), Инна Осипенко-Радомская (гребля), Шариф Шарифов (борьба), Наталья Синишин (борьба), Расул Чунаев (борьба), Джабраил Гасанов (борьба), Сабах Шариати (борьба) и Гаджи Алиев (борьба).

Также были награждены призеры Паралимпийских игр-2016 – паралимпийский чемпион Рамиль Гасымов (дзюдо), серебряные призеры Байрам Мустафаев (дзюдо), Кямиль Алиев (легкая атлетика), Елена Чебану (легкая атлетика), Ирада Алиева (легкая атлетика), Роман Салей (плавание), Дмитрий Салей (плавание), а также бронзовый медалист Ровшан Сафаров (дзюдо).

Лучшими тренерами года были названы Эльнур Аманов (таэквондо), Аслан Агаев (борьба), Фархад Мамедов (дзюдо) и Хикмет Гаджиев (кикбоксинг).

Лучшая команда – олимпийская и паралимпийская сборные Азербайджана.

Лучшая клубная команда – Synergy Baku Cycling Project (велоспорт).

Лучшая команда в игровых видах спорта – сборная Азербайджана по футзалу.

Лучшие судьи года – Фаик Гасанов (шахматы), Фикрет Велиев (фехтование), Алияр Агаев (футбол), Хиджран Шарифов (борьба), Ровшан Гусейнов (бокс), Фариз Гусейнов (дзюдо).

Самый активный ветеран – Мамед Усейнов.

Лучший спортивный врач – Эсмиральда Алекперова.

Лучший спортивный журналист – Эльшан Мамедов (Report.az).

Лучший медиа-проект – программа «Идманда» (Space FM).

Лучшее спортивное агентство – Extratime.az.

Лучшие спортивные программы – телеканал «Идман Азербайджан».

Лучший проект по пропаганде спорта – телеканал CBC Sport.

Лучшая организация спортивных соревнований – Baku City Circuit («Формула-1»), стрелковый клуб «Габала».

Лучшая федерация – Федерация таэквондо Азербайджана.

Лучшая спортивная организация – спортивный клуб «Нефтчи».

Лучший спортивный объект – Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева, Олимпийский спорткомплекс в Ширване, Олимпийский спорткомплекс в Джалилабаде, Олимпийский спорткомплекс в Говсане.

Также были отмечены следующие спортсмены: Хидаят Гейдаров (дзюдо), Ислам Аббасов (борьба), Рафаэль Агаев (каратэ), Олег Степко (спортивная гимнастика), Рамазан Рустамов (армрестлинг), Бахтияр Искендерзаде (кикбоксинг), Эмиль Гасанов (самбо), Елена Выстропова (бокс), Ростислав Певцов (триатлон), Марина Дурунда (художественная гимнастика).