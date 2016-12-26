Обама считает, что мог бы победить на выборах-2016

Президент США Барак Обама считает, что он мог бы добиться победы на президентских выборах, если бы имел возможность переизбираться на третий президентский срок, поскольку многие американцы разделяют его взгляды. Такое мнение он выразил в опубликованном интервью в программе Axe Files телекомпании CNN, передает ТАСС.

По словам Обамы, большинство американцев "действительно верят в единство Америки, основанной на толерантности, разнообразии и открытости, полной энергии и динамизма". "Я уверен в том, что если бы я вновь участвовал в борьбе за пост президента и подчеркивал эти мысли, то, думаю, я бы мобилизовал большинство американцев с тем, чтобы они сплотились вокруг этих идей", - сказал он, добавив, что его уверенность основывается "на беседах с людьми по всей стране, даже с теми, кто не согласен со мной".



Затронув вопрос о поражении кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, которой он оказывал поддержку, Обама отметил, что одной из причин стали проблемы, возникшие у экс-госсекретаря в общении с прессой. "Считаю, что Хиллари Клинтон великолепно действовала в действительно нелегких условиях. Я говорил об этом публично и повторяю вновь", - указал Обама.