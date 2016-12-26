Иран нашел потенциальных покупателей тяжелой воды, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, передает РИА Новости.

«Мы достигли значительного прогресса и продали 70 тонн тяжелой воды за семь месяцев. С учетом возможности нашего производства, я думаю, что мы можем выставлять на продажу 20 тонн тяжелой воды на мировом рынке каждый год», — передает агентство Fars слова Камальванди.

«Я думаю, что мы можем подписать новые контракты, иные, чем продажа ее России и США. Новыми покупателями в основном являются европейские страны», — заявил Камальванди.