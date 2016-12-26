В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по делу бывшего генерала МНБ Акифа Човдарова и его подчиненных. За ходом процесса наблюдал собственный корреспондент haqqin.az.

Первая часть судебного процесса продлилась всего полчаса. Несмотря на то, что заседание было назначено на 10 часов утра – на него опоздали все. Если на прошлые заседания опаздывала только сторона защиты, то сегодня временные рамки нарушили даже судьи.

Процесс начался снова с рассмотрения эпизода уголовного дела, касающегося потерпевшего Шахмара Гурбанова. Несмотря на то, что суд рассмотрел данное дело, адвокаты обвиняемых раздобыли выписку из Минналогов о продаже Шахмаром Гурбановым своего бизнеса и попросили суд заново рассмотреть эпизод.

Напомним, что некогда успешный бизнесмен Шахмар Гурбанов потерял свой бизнес и семью после того как попал в сети генерала Акифа Човдарова. Гурбанов передал Човдарову 500 тысяч долларов и драгоценные камни на сумму 280 тысяч долларов. Чтобы собрать эту сумму бизнесмену пришлось продать свою ювелирный цех, квартиры и автомобили. После разорения от Гурбанова ушла жена, а сам бизнесмен бежал в Турцию.

Адвокаты Акифа Човдарова утверждают, что официальные документы свидетельствуют о том, что Шахмар Гурбанов продал свой ювелирный цех не за 470 тысяч долларов, как уверяет сам, а за 100 тысяч манатов.

На это Шахмар Гурбанов ответил, что готов представить все необходимые документы о продаже своего бизнеса.

«Я предоставлю все необходимые документы. У меня была официальная лицензия, и я выплачивал налоги. А сумма продажи имущества была занижена, чтобы меньше платить всякие пошлины. Я не понимаю здесь суд или управление налогов? Они обобрали меня до нитки и еще требуют представить документы», - возмутился потерпевший.

Судья Габиб Гасанов попросил Шахмара Гурбанова на следующем заседании представить адвокатам Човдарова все интересующие их документы.

Очередь на судебном процессе дошла и до рассмотрения эпизода, связанного с ООО METAK, занимающегося производством пластиковых труб.

Напомним, что ранее финансовый директор компании Фуад Зульфугаров заявил, что в феврале 2015 года он был приглашен в МНБ для уточнения некоторых вопросов. Прибывшего в здание МНБ бизнесмена держали там более 10 часов и подвергали различным допросам.

В итоге начальник одного из Управлений МНБ Акиф Алиев заявил ему, что необходимо поделиться частью прибыли компании с руководством МНБ. Акиф Алиев открыто начал требовать у Зульфугарова 50 тысяч манатов. В итоге вопрос был закрыт посредством оплаты 10 тысяч манатов. После этого между Фуадом Зульфугаровым и Акифом Алиевым завязались приятельские отношения и они несколько раз встречались

По данному эпизоду выступил сам Акиф Човдаров, который отметил, что интерес МНБ к ООО «Метак» возник после того, как эта компания перевела на офшорные счета крупную сумму денег.

«Мы пригласили сотрудника данной компании, который дал информацию по поводу своего руководства. Я не хочу называть имена, т.к. будет большой скандал. Я проинформировал об этом руководство МНБ. Через час мне поручили закрыть это дело и приостановить расследование», - сказал Акиф Човдаров.

Впрочем, Акиф Човдаров назвал и причины, по которым он не хочет называть конкретных имен.

«Понимаете, есть такие вещи, о которых нельзя говорить. Если я назову здесь имена, то через две минуты об этом напишет Эйнулла Фатуллаев. Проведите закрытый процесс, на котором будут присутствовать только прокуроры и судьи, и я расскажу, как все было», - сказал Човдаров.

В ответ на это, судья Габиб Гасанов заявил, что те части судебного процесса, которые будут касаться гостайны, будут проходить в закрытом режиме. Однако по закону нельзя ограничивать потерпевших следить за процессом, по их эпизодам.

Затем Акиф Човдаров вновь заявил о том, что знает, каким будет исход суда, обвинил его в необъективности и попросил освободить его бывших подчиненных. При этом генерал зачем-то вспомнил историю о том, как в одной из кябабных в Баку ему ашуг спел песню «Феличита».

Когда судья Габиб Гасанов заявил о намерении вызвать на процесс очередного потерпевшего, адвокаты Човдарова не на шутку всполошились. Они пожаловались судье на то, что не успели ознакомиться с материалами дела по данному эпизоду. Судье пришлось объявить двухчасовой перерыв.

После перерыва на процессе выслушали показания свидетеля Видади Гусейнова по делу владельца компании Süleyman Transport Фикрета Ибрагимова, который заплатил сотрудникам МНБ 62 тысячи манатов. Гражданин Германии Видади Гусейнова был компаньоном Фикрета Ибрагимова. В один из дней Ибрагимов позвонил Гусейнову и сообщил о том, что его вызывали в МНБ, где он заплатил 30 тысяч манатов. Ибрагимов заявил своему компаньону о том, что он вычитывает из его доли 15 тысяч манатов в счет взяток сотрудникам МНБ.

В этот момент слово попросил обвиняемый бывший начальник Управления МНБ Орхан Османов, который заявил, что данное дело расследовалось в рамках разоблачения спонсоров организации Фетхуллаха Гюлена. В частности, ему было поручено проверить связи сотрудника компании Рашада Бабазаде с нурсистами.

С места встал Акиф Човдаров, который опроверг слова своего бывшего сотрудника Орхана Османова и впервые в ходе всего процесса признался, что Рашад Бабазаде был его тайным агентом.

«Вы не знаете всего механизма этого дела. В 2013-2014 гг нам поручили выявить в госучреждениях и компаниях нурсистов. А специфика работы МНБ заключается в том, что мы не можем вызвать на допрос одного человека, т.к. у его коллег могут затем возникнуть подозрения. Поэтому мы и вызывали на допрос по 5-10 человек одновременно. Вы заставляете меня тут называть имена. Дело в том, что сотрудник Süleyman Transport Рашад Бабазаде был тайным агентом МНБ», - сказал Човдаров.

Однако, самым громким эпизодом на сегодняшнем процессе все же было дело бывшего главы Метрополитена Таги Ахмедова, у которого генерал Човдаров вымогал 3 миллиона манатов. Несмотря на то, что все ждали появления в зале суда Таги Ахмедова, он не явился на процесс. И его выступление было отложено на следующий раз.

Вместе с тем, в суд явились другие потерпевшие по данному делу – племянник Таги Ахмедова Шовги Ахмедов и руководитель торговых центров на территории метрополитена Эльшан Тагиев. Потерпевшие заявили о том, что были вызваны в МНБ, где они подверглись физическому давлению и были вынуждены заявить о передаче денег Таги Ахмедову.

Очередное заседание суда назначено на 28 декабря.