Украинский олигарх Коломойский закрыл свой телеканал

Международный новостной телеканал Ukraine Today с 1 января 2017 года прекращает свое существование, сообщает пресс-служба холдинга 1+1 медиа, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

Канал Ukraine Today начал вещание в августе 2014 года. Вещание канала велось круглосуточно на английском, впоследствии появилась трансляция на русском, также рассматривался немецкоязычный вариант.

Гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко добавил, что государство не заинтересовано в его существовании.

"Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство в то же время демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно", - сказал он.