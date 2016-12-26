 

Следователи из России в Генпрокуратуре Анкары

 

Российская делегация, прибывшая в Турцию для участия в расследовании убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, встретилась с заместителем генерального прокурора Анкары Неджипом Джемом Ишчименом, руководителем отдела по борьбе с преступлениями против конституционного строя, сообщает РИА «Новости».

Встреча продолжалась около часа. Ее подробности не приводятся.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

По сообщению турецких властей, нападение совершил Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

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