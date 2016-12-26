Немцы хотят усиления мер безопасности в Германии

Большинство немцев, опрошенных социологической службой YouGov после теракта в Берлине, высказались за усиление мер безопасности в Германии, передает DW.

73% респондентов считают, что в стране необходимо увеличить количество полицейских, а 61% также высказались за то, чтобы полицейские были лучше экипированы. Кроме того, 60% опрошенных заявили, что следует установить дополнительные камеры видеонаблюдения в общественных местах. Опрос проводился с 21 по 23 декабря, в нем участвовали более 2000 человек.