 

В Москве найден мертвым глава аппарата Игоря Сечина

 

Начальник управления аппарата президента "Роснефти" найден мёртвым в Москве. По информации Лайфа, тело 61-летнего Олега Еровинкина — главы управления аппарата президента "Роснефти" Игоря Сечина — обнаружили в автомобиле в центре Москвы сегодня утром. Причины гибели выясняют следователи.

«Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина», — рассказал источник Лайфа.

На месте работает следственно-оперативная группа.

По данным из открытых источников известно, что Олег Еровинкин был генералом ФСБ. В органах КГБ СССР он служил с 1976 года. В начале 90-х Еровинкин перешёл на работу в администрацию президента Ельцина, а в 1994-м был назначен замначальника отдела контроля за защитой государственных секретов Управления кадров АП. После этого Еровинкин работал начальником отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ. С 2008 года он руководил секретариатом зампредседателя правительства РФ Игоря Сечина. 

В 2012-м году ушёл на работу в "Роснефть" вслед за Сечиным. 

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