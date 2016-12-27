 

Киссинджер готовит для Трампа план по примирению с Россией

 

Бывший госсекретарь Генри Киссинджер разработает для избранного президента США Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Как отмечает издание, 93-летний дипломат, который неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, считает правильным шагом примирение с Россией на фоне усиления Китая. Баланс между США и Россией, по его мнению, будет способствовать укреплению глобальной стабильности.

Bild со ссылкой на анализ западных спецслужб, который основывается на сведениях, полученных от команды Трампа, утверждает, что избранный президент США по совету Киссинджера намерен снять санкции с России. Кроме того, бывший госсекретарь якобы собирается рекомендовать Трампу признать за Москвой право на сферу влияния на Украине, а также в Белоруссии, Грузии и Казахстане.

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