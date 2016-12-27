Жители Екатеринбурга против Шихлинской

Жители Екатеринбурга просят губернатора области Евгения Куйвашева спасти Осиновский парк, в котором хотят построить гостинично-деловой комплекс «Дом Азербайджана», сообщает haqqin.az со ссылкой на pasmi.ru.

Согласно информации, под строительство многофункционального гостинично-делового комплекса «Дом Азербайджана» (22 этажа) отведен застройщику ИП Алмаз Гахраман гызы Шихлинской земельный участок, расположенный по адресу: ул. Сулимова-Омская, существенная часть которого находится в зоне ограждения парка и занята зелёными насаждениями.

«Представителями инициативной группы жителей, депутатами законодательного собрания Свердловской области, уполномоченным по правам человека в Свердловской области, направлялись обращения: в администрацию Екатеринбурга и администрацию Президента РФ с просьбой о сохранении парка; в городскую и областную прокуратуры с требованием о проверке законности увеличения площади земельного участка за счёт земли рекреационного назначения», - пишет издание.

К письму жителей приложены копии 115 листов с 2191 подписями жителей Екатеринбурга против строительства на участке. Сбор подписей, носил стихийный характер и проводился разными людьми.

«Администрации Екатеринбурга не может гарантировать решение вопроса с учётом мнения населения, в то время как консульство Азербайджана оказывает реальное содействие застройщику, желая разместить часть своих подразделений в здании после завершения строительства», - отмечает российское издание.