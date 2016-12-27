Катастрофа пассажирского самолета, принадлежавшего министерству обороны России и направлявшегося в Сирию, по-прежнему остается загадкой. Вылетевший ночью 25 декабря с подмосковного военного аэродрома в Чкаловском самолет приземлился на дозаправку в Адлере и ранним утром пропал с радаров через считанные минуты после взлета.

В качестве возможных причин падения Ту-154 называются разные причины, но версия теракта органами следствия отметается сразу, хотя именно она пока выглядит как самая подходящая к обстоятельствам катастрофы. Большой резонанс падение самолета связан с тем, что на борту находилась большая группа артистов армейского хора имени Александрова, журналисты трех российских телеканалов, руководитель управления культуры министерства обороны РФ, а также глава военной полиции России. Артисты должны были дать концерты на российской военной базе Хмеймим и в освобожденном Алеппо.

Также среди пассажиров была Елизавета Глинка, директор фонда «Справедливая помощь», знаменитая своей гуманитарной помощью как детям, так и пожилым людям. В связи с гибелью 92 человек, находившихся на борту Ту-154, в Российской Федерации был объявлен день траура. Сейчас основными рабочими версиями произошедшего называются возможные проблемы с двигателем и, как частный момент, некачественное топливо, ошибки пилотирования или попадание постороннего предмета в двигатель – очевидно, речь о птице.

Главным недостатком этих версий является то, что аварийная ситуация на борту развивалась практически в считанные секунды или того меньше, поскольку пилоты не успели сообщить на землю о своих проблемах. Обычно в таких случаях у экипажа остается время на то, чтобы побороться за выживаемость машины. Кроме того, современные самолеты обладают высокой степенью страховки отказавших систем и механизмов, что позволяет сесть, например, на одном работающем двигателе при выходе из строя другого.

Одновременный отказ всех систем и мгновенная потеря управляемости по техническим причинам практически исключены. К тому же самолет хоть и немолодой, 1983 года сборки, по авиационным меркам это далеко не предельный срок эксплуатации авиатехники, проходящей регулярное техническое обслуживание. В недавнем аварийном эпизоде в Якутии участвовал Ил-18 1965 года постройки. Так что об усталости материалов так же вряд ли можно говорить.

В пользу версии взрыва на борту говорит как скоротечность аварийной ситуации, так и признаки разрушения конструкции самолета еще в воздухе, до удара о воду. Но такое объяснение трагедии вызывает массу неприятных вопросов. Теоретически взрывное устройство могло быть пронесено на борт в Адлере. Между тем посадка в Адлере была осуществлена из-за погодных причин, первоначально предполагалась посадка в Моздоке. И злоумышленники в таком случае должны были действовать спонтанно: увидели возможность – использовали возможность.

Куда более скандально предположение, что взрывчатка была заложена в Чкаловском. Если бы не связанная с погодой задержка, часовой механизм на борту сработал бы над территорией Турции, что повлекло бы за собой очень серьезные политические последствия. Военный аэродром в Чкаловском имеет особый режим, и в этом случае речь шла бы о работе специально подготовленных людей, говоря прямо – спецслужб. Допустить, что внутри российских спецслужб работают подрывные элементы, означает признание Кремлем огромных проблем.

Безусловно, все эти версии пока носят очень умозрительный характер. До расшифровки черных ящиков и моделирования ситуации говорить предметно пока не о чем. Тем страннее стремление российских властей сразу исключить варианты, связанные со взрывом на борту. Кстати, взрыв мог быть причинен и при воздействии снаружи, если допустить применение по нему переносного зенитно-ракетного комплекса.

По свидетельству очевидцев, Ту-154 шел после взлета на небольшой высоте, и якобы перед падением была видна вспышка. Правда, в случае террористической атаки такого рода последовало бы заявление какой-то группировки об ответственности, чего не произошло.

В любом случае нельзя исключать, что какие-то неприятные для российских властей обстоятельства гибели самолета могут остаться неизвестными для широкой общественности. Россия не очень хорошо обеспечивает безопасность полетов, но информационное пространство стережет строго и внимательно.