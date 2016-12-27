Чудовищная катастрофа над Черным морем - гибель летевшего в Сирию российского самолета ТУ-154, которая унесла жизни участников главного, известного на весь мир ансамбля российской армии, журналистов трех федеральных телеканалов, опытных летчиков и доктора Лизу - российскую мать Терезу вмиг взломала все предновогодние традиции в стране. Вместо подведения итогов прошедшего года и прогнозов на год будущий российские политологи и социологи, а также многочисленные эксперты пытаются ответить на вопросы, которые не имеют никакого отношения к новогодним праздникам.

Ошибка пилотов? Техническая неисправность? Теракт?

Первый их этих вопросов касается причин катастрофы. С упорством, достойным лучшего применения представители правительства утверждают, что случившееся не могло быть террористическим актом. То есть теракт в принципе не отвергается полностью, но и не рассматривается в качестве приоритетной версии.

"На аэродроме Чкаловский (Подмосковье) пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись, - говорят источники в спецслужбах. - Кроме того, о том, что дозаправка будет перенесена из Моздока в Адлер, заранее никто не знал. На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки. Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом».

Таким образом, считают эксперты из ФСБ, никто не мог пронести на борт самолета взрывное устройство. А не могли ли сбить самолет с земли из ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) ? - допытаются у своих источников в спецслужбах журналисты. "Маловероятно, - отвечают те. - Если бы самолет сбили стингером, то в небе появилась бы яркая вспышка, а ее не было. Был бы взрыв, его бы точно заметили наши соседи в регионе - Грузия, Турция, а они ничего не видели".

На следующий день после трагедии такая вспышка в предрассветном небе над Черным морем все же была зафиксирована, но как объяснили представители властей, она произошла через полчаса после крушения самолета.

Однако приоритетные версии официальных представителей - неисправность самолета и ошибка пилотирования выглядят еще менее убедительными. Эксперты характеризуют самолет как надежный, несмотря на его солидный возраст (его выпустили в 1983 году) и он еще далеко не выработал свой ресурс. За 35 лет эксплуатации Министерством обороны самолетов Ту-154 это крушение - первый случай такого рода для военного ведомства.

Наконец сведущие люди категорически отметают и версию об ошибке пилотов. Самолетом управлял летчик первого класса Роман Волков, который налетал около 3,5 тыс. часов. Экипаж разбившегося Ту-154 называли одним из самых опытных на 800-й авиабазе. Его члены несколько раз на этом же самолете выполняли роль лидера при перелете Су-30, Су-35 и Су-24 на российскую базу Хмеймим в сирийской Латакии.

Какие такие фатальные ошибки могли совершить опытные летчики при неплохой погоде на 7-ой минуте после взлета? Эти вопросы задают эксперты и не находят ответа. Но главное - если бы у самолета обнаружились какие-то технические неполадки, например одновременно отказали бы все три двигателя, почему об этом экипаж не сообщил на землю? Значит, случилось что-то страшное, из-за чего летчики просто не смогли, не успели этого сделать.

Самолеты так просто не падают, -говорят российским СМИ эксперты, большинство из которых, чтобы не быть обвиненными во вмешательстве в официальное расследование предпочитают сохранять анонимность.-Ту-154- надежный самолет, не хуже зарубежных аналогов, на нем летают лидеры ряда восточно-европейских стран, например Словакии. Летчики опытные, погода была нормальная. Таким образом исключать версию внешнего воздействия нельзя. Это мог быть и взрыв на борту, после которого у самолета отваливается хвост и он падает вниз, или его могли поразить с берега или какого-либо судна из ПЗРК. Расстояние, на котором находился Ту-145-пять километров от берега для стингера вполне доступное.

Российские граждане хорошо помнят, что после гибели в октябре 2015 года аэробуса над Синаем, который летел из Египта в Санкт-Петербург власти также долго противились тому, чтобы объявить случившееся терактом и вынуждены были признать это лишь после того, как были предъявлены неопровержимые данные о том, что на борту находилось взрывное устройство.

“Сирия - это не Афганистан, и даже не Чечня”

Возможно, что в этой трагедии следы террористов так и не будут найдены, правительство не захочет признать свою вину за то, что не обеспечило должную безопасность самолета, летевшего в Сирию и остановится на одной из двух приоритетных и достаточно сомнительных версиях, которые оно разрабатывает. Но как бы то ни было, катастрофа самолета над Черным морем в преддверие Нового года была, остается и будет связана с войной, которую ведет Россия на Ближнем Востоке. Ведь если бы не боевые действия в Сирии артисты прославленного ансамбля Александрова, журналисты и врач Лиза не полетели бы туда, чтобы поддержать находящихся там российских военных.

Российские граждане привыкли к тому, что власти или недоговаривают им или нередко попросту лгут. Так было всегда и во времена СССР и остается в независимой, как предполагается демократической России. Примеров - множество и один из последних - боевые действия в Донбассе, когда официальные представители Кремля отрицали отправку туда военных или выдавали отправляемых на юго-восток контрактников за неких "добровольцев", которые по зову сердца поехали помогать братскому украинскому народу, восставшему против "киевских фашистов". А потом этих самых контрактников хоронили в разных российских городах, при этом никто не знал, где они служили и где погибли.

В марте 2016 президент В. Путин в присутствии своего министра иностранных дел С. Лаврова и министра обороны С. Шойгу объявил, что задача, поставленная Минобороны в Сирии выполнена и отдал приказ начать вывод основной части российской воинской группировки из этой страны.

Ну и что, вывели основную часть? Из войны, которую Россия вела преимущественно силами авиации эта война стала наземной. А в военных госпиталях по всей стране стали лечиться молодые парни, раненные при штурме сирийского Алеппо.

"Сирия - это на Афганистан и не Чечня, - пишет известный блоггер Олег Кашин. - Но у общества не существует инструментов, которые могли бы оказать влияние на власть даже в ситуации, когда действия власти подвергают опасности российских граждан уже и на российской территории".

Чтобы самолеты не падали, а солдаты не умирали

Чудовищная трагедия с Ту-154 поставила и еще один нелицеприятный для российских граждан вопрос. Он не только о том, зачем нам нужна Сирия. Оказалось, что по отношению как к самой этой далекой и как бы несуществующей войне общество разделилось на "наших" и не "наших, на "патриотов и "пятую колонну".

"На борту разбившегося самолета погибли среди других "министр культуры" Минобороны Антон Губанов и его сотрудница Оксана Бадрутдинова, очень хорошие люди, - пишет в своем посте на "Фейсбук" мой коллега и старый знакомый еще со времен войны в Афганистане, известный телеведущий, в прошлом пресс-секретарь председателя правительства РФ Владимира Путина Михаил Кожухов. - Самолет, посол Карлов, уже десятки военнослужащих... И будут еще. НАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В СИРИИ", - заканчивает он большими буквами свой пост.

Но на следующий день - его новая запись в самой популярной в мире социальной сети. "Предыдущий текст вызвал бурю эмоций, - пишет Михаил. - Мне предложили убраться из "нашей" страны, обвинили в маразме, кем только не называли, давали советы и, конечно же, попеняли афганским прошлым".

Со своей стороны могу сказать, что Михаил Кожухов, представлявший "Комсомольскую правду" был лучшим нашим корреспондентом в Афганистане, который, рискуя жизнью, присылал из той страны самые честные репортажи.

Привычка делить всех на наших и не "наших" особенно "ярко", родившаяся, казалось бы, в давние дореволюционные годы, продолжает жить. И ее всполохи приходятся именно на периоды, когда государство ведет войну в непонятных для простых граждан интересах. Эта война, как пишет О. Кашин "может быть эффективной для государства, но ее невозможно оправдать с точки зрения интересов граждан, которые сводятся к тому, чтобы самолеты не падали, а солдаты, пусть и переименованные в "ополченцев" не умирали непонятно где и непонятно за чем".

Гражданский самолет над Синаем, посол России в Турции, военный борт над Черным морем... В России постепенно вызревает протест, пусть сначала в душах людей, а не улицах городов. Для нас неизмеримо важнее становится безопасность наших родных в собственной стране, чем пресловутые успехи военных по овладению крылатыми ракетами "Калибр", современными истребителями и бомбардировщиками в Сирии. Если ничего не изменится этот разрыв в приоритетах рядовых граждан и властей в наступающем, думается, 2017-ом будет только нарастать.