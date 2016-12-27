Около года назад, 8 декабря 2015 года, на улице Нормандия-Неман в Смоленске был о проведено оперативное мероприятие, в ходе которого при получении денег от жительницы города Марины был задержан 30-летний гражданин Азербайджана Байрам, фамилия которого не сообщается, передает haqqin.az со ссылкой на readovka.ru.

«Тут какая-то ошибка, я ничего не совершал!» - убеждал полицейских задерживаемый. Но, когда у него из заднего кармана брюк достали 10 тысячных купюр и показали ксерокопии каждой из них, он все понял и даже успокоился. Изъяли у него и сотовый телефон, после чего повезли в городское управление МВД.

«До поры до времени все у Марины в жизни было хорошо. Солидный муж-бизнесмен, общий ребенок, у самой – небольшой бизнес. Тогда, весной 2014-го, ей было всего 29. Однажды, «гуляя» по соцсети «Одноклассники», Марина увидела на своей страничке послание от незнакомца. Какой-то Байрам оказывал ей явные знаки внимания, по-доброму комментировал выложенные ею фото, на которых и она, красавица, и вся ее благополучная семья.

Завязалась переписка. А вскоре Байрам ей сообщил, что переезжает из Азербайджана в Смоленск, и хотел бы продолжить знакомство, но уже не виртуально, а наяву. Тогда Марина не ответила на это предложение, однако она успела привязаться к Байраму, ей нравились его мысли, он казался таким симпатичным, культурным и воспитанным», - пишет издание.

Летом Байрам написал, что уже приехал в Смоленск. Указал номер своего сотового телефона и предложил встретиться. И Марина согласилась посидеть с ним в кафе.

30-летний Байрам все больше нравился Марине. Они еще несколько раз встречались в разных кафе. После случившейся близости Марина очень испугалась и твердо сказала: «Встречи надо прекратить! Не дай Бог, муж узнает!»

Некоторое время они еще немного переписывались в соцсетях, а после и это прекратилось. Долгое время о Байраме не было никаких известий. А в конце лета 2015-го он снова дал о себе знать, когда Марина на своей страничке в «Одноклассниках» выложила фото после отдыха в Турции.

И вновь начались встречи с походами по кафе, но не более того, хотя Байрам постоянно и намекал на близость. А в сентябре муж Марины уехал в командировку. Как-то вечером она захотела выйти из дома развеяться, позвонила Байраму и предложила составить ей компанию, на что он ответил более чем конкретно: «Кофе я могу и дома попить, а с тобой я встречусь только для секса».

Марина согласилась. 22 сентября около полуночи они приехали в сауну, где пробыли два часа. Эти два часа в сауне навсегда перевернули жизнь Марины, едва не лишив ее всего, в том числе и рассудка. Байрам записал их интимную близость, чтобы «выкачать» из замужней любовницы как можно больше денег.

Уже через два дня, 24 сентября, Байрам позвонил Марине и с волнением в голосе рассказал, что неизвестный шантажирует его.

«Он позвонил со скрытого номера и сказал, что у него есть видеозапись и фото нашей встречи в сауне. Он знает, что ты замужем и изменяешь мужу. За неразглашение хочет 80 тысяч рублей. У меня нет таких денег», - заявил Байрам.

«У меня тоже нет денег, и никому я платить не буду! И вообще, ничего у нас с тобой не было»,- парировала Марина.

В этот день он позвонил четыре раза, пока она не выключила телефон. А на следующий день он снова звонил и говорил про деньги. Марина потребовала предъявить ей компромат, если таковой есть. Они встретились, Байрам достал свой айфон и прокрутил их интимную встречу. Марина ужаснулась и прошептала: «Хорошо, я поищу деньги».

Вечером Марина передала ему 25 тысяч. А через несколько дней он потребовал с нее еще 37 тысяч.

«Думай. Если муж и свекр узнают, ты останешься вообще без всего. Это последняя сумма, которая мне нужна от тебя, отдашь – разойдемся по-хорошему, без проблем», - угрожал женщине Байрам.

Днем 2 октября они встретились во дворах на улице Нормандия-Неман, где Марина отдала Байраму 37 тысяч.

Около месяца Марина жила более-менее спокойно, пока не встретила родственницу мужа, которая ей рассказала… про ее измену. У этой женщины есть знакомый азербайджанец, у того – друг Байрам, который всем показывает видео, где он развлекается с какой-то худенькой женщиной и всем рассказывает, где она живет, работает, на чем ездит и кто у нее муж.

Марина позвонила Байраму 8 ноября и накинулась на него: «Ты зачем это делаешь? Я тебе уже 62 тысячи отдала! Вся информация дошла до моих родственников! Прекрати!»

«Ну раз ты хочешь, чтобы я молчал, то нужно еще 57 тысяч», - невозмутимо ответил Байрам.

Он продолжал звонить, угрожать, даже прислал Марине фото машины ее мужа. Она от всего этого буквально сходила с ума, пришлось даже обращаться за медицинской помощью. Психологическое давление было слишком сильным.

И тогда Марина заявила в полицию. 8 декабря согласилась принять участие в том самом оперативном эксперименте по задержанию Байрама с поличным – мечеными деньгами, которые принесла ему как откупные. Во время следствия говорила всю правду, как она есть – бояться было уже нечего.

При обыске в квартире Байрама были изъяты два сотовых телефона и фотоаппарат. 12 декабря 2015 года он уже был арестован, но ни в чем не сознавался. А перед Новым годом, 29 декабря, сам попросился на допрос, покаялся во всех своих грехах и был отпущен до суда под подписку о невыезде.

Как рассказала собкору гособвинитель, старший помощник прокурора Ленинского района Смоленска Ольга Михайлова, 8 ноября этого года суд приговорил Байрама за мошенничество и вымогательство к 2 годам лишения свободы условно. Суд учел раскаяние подсудимого, возмещение им ущерба потерпевшей, отсутствие прежних судимостей.