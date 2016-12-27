 

Турецким СМИ запретили освещать расследование по убийству Карлова

 

Суд Анкары запретил турецким СМИ освещать расследование по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник.

Отмечается, что мировой суд Анкары постановил временно запретить медиа публиковать информацию, касающуюся убийства Карлова, до окончания расследования. С такой инициативой выступило бюро уголовных расследований прокуратуры Анкары.

Также в новостях нельзя будет сообщать о подозреваемых и причастных к совершению преступления и публиковать снимки момента нападения.

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