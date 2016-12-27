Прошел год со дня второй резкой девальвации национальной валюты Азербайджана - маната. После резкого снижения нефтяных цен на мировом рынке азербайджанский манат дважды подвергся девальвации. Первая девальвация произошла 21 февраля 2015 года, вторая – 21 декабря того же года. Во время второй резкой девальвации манат обесценился на 47% по отношению к доллару, таким образом, курс достиг 1,55 AZN/USD с 1,05 AZN/USD. Но за прошедший год манат подешевел еще на 13,4%. А в целом, со дня первой девальвации национальная валюта подешевела на 124% или в 2,24 раза.

После второй девальвации манат перешел в режим управляемого «плавающего курса» и Центробанк, растерявший на поддержке курса маната 75% своих валютных резервов, отказался от своей прежней практики. За этот период самый минимальный курс был зафиксирован 25-26 мая на отметке 1,49 AZN/USD, максимальный – сегодня на уровне 1,7575 AZN/USD. И продолжающийся растущий курс доллара по отношению к манату, который уже получил название ползучей девальвации, сегодня стал предметом самого пристального внимания населения.

Центробанк пустил манат в свободное плавание, забыв проинструктировать население, как ему быть в новых условиях, и не подготовив должным образом к такому плаванию и сам манат. В результате получилось то, что мы наблюдаем сегодня. Курс маната падает, банки почти полностью заморозили свою деятельность, официальный валютный рынок (обменные пункты банков) практически не действуют, зато процветает черный валютный рынок. И люди устремились туда, несмотря на все риски, которые их могут поджидать на черном рынке, где активно стали действовать правоохранительные органы. Население теряет веру как в манат, так и в регулирующий его курс Центробанк и ждут, как это у нас принято, помощи со стороны.

И контуры такой помощи со стороны, кажется, уже прорисовываются. Как заявил министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи, переход на национальные валюты во взаимной торговле между Азербайджаном и Турцией будет способствовать росту экономики, усилит и стабилизирует внешнеторговые операции между двумя странами. Предложение о переходе на национальные валюты во взаимной торговле между двумя сторонами звучат не первый раз, и инициатором такого подхода является именно турецкая сторона. Это и понятно, турецкая лира по темпам падения своего курса не уступает манату. Поэтому Анкара с подобным предложением обратилась также к ряду других стран, являющихся ее важными внешнеторговыми партнерами вне Евросоюза.

Что же даст переход на национальные валюты во взаимной торговле азербайджанской стороне? По словам турецкого министра, использование в расчетах во взаимной торговле азербайджанского маната и турецкой лиры является очень важным, так как это позволит снизить затраты, усилить контроль над рисками и уменьшить чувствительность валютных резервов стран к внешним факторам.

Да, отношения Турции и Азербайджана основаны на братстве народов, что выше экономических и дипломатических интересов. Вряд ли найдется в мире сила, которая может воспрепятствовать их дальнейшему развитию. Но нынешняя нестабильная ситуация в мировой экономике, оказала свое негативное воздействие и на взаимную торговлю между двумя братскими странами.

Так, если экспорт Турции в Азербайджан в 2014 году составил 2,9 млрд. долларов, то в 2015 году он сократился до 2 млрд. долларов и продолжает сокращаться в этом году. А импорт азербайджанской продукции в Турцию соответственно составил 291 млн. долларов и 232 млн. долларов. Кроме того, Турция инвестировала в Азербайджан 1,9 млрд. долларов в 2014 году и 276 млн. долларов в 2015 году. Азербайджанские инвестиции в турецкую экономику тоже снизились и составили 884 и 839 млн. долларов соответственно.

Но у Анкары большие цели. Страна намерена к 2023 году войти в десятку крупнейших экономик мира. И одним из способов усиления своей экономики, а также упрощения и повышения безопасности торговли со странами региона, она видит в отказе от доллара и евро в торговле с другими странами. В частности, президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее предложил России, Ирану и Китаю вести взаиморасчеты в нацвалютах, с ними уже ведутся соответствующие переговоры. Это позволит большую часть турецкой внешней торговли вести без использования доллара и евро, что откроет новые перспективы для лиры.

Кстати, Россия и Иран, и ранее выступавшие за переход в торговле между собой на нацвалюты, положительно отреагировали на эту инициативу. А между Китаем и Турцией месяц назад уже был проведен первый валютный своп. Так что до реализации такого перехода, думается, осталось ждать недолго. Тем более что к такому переходу между собой уже давно готовятся Москва, Пекин и Тегеран.

Да и Азербайджану, думается, осталось мало времени на раздумья. Падение маната в ближайшей перспективе остановить не видится возможным. А турецкий импорт в Азербайджан превышает 2 млрд. долларов в год. Следовательно, ровно такой объем валюты ежегодно будет оставаться в стране, способствуя значительному снижению давления на наш манат. Да и сделать это сегодня будет легче, так как министр экономики Турции Нихат Зейбекчи в ходе проходящего в Баку VI заседания министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств призвал все тюркоязычные страны перейти на использование в торговле национальных валют.

И не стоит затягивать это дело. Царящая на мировом рынке валютная чехарда заставляет многих его участников искать новые пути и способы для защиты собственной национальной валюты. И переход на национальные валюты во внешней торговле даже между двумя странами (Азербайджаном и Турцией) позволит не только сократить утечку валюты, но и снизит потребность в ней. А это, в конечном итоге, приведет к усилению собственной валюты и исчезновению черного рынка.