Завершается 2016 год - очень тяжелый и богатый на драматические события. Какова в целом оценка уходящего года и чего стоит ждать от года грядущего? С какими вызовами столкнется Европа и каковы перспективы налаживания российско-американских отношений? Удастся ли урегулировать карабахский конфликт и о чем говорит недавняя сенсационная речь экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна?

На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az отвечает известный российский эксперт, научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

- Как Вы оцениваете итоги уходящего года в контексте мировой политики?

- В 2016 году произошло несколько узловых событий, которые будут оказывать серьезное влияние на развитие ситуации в мире в среднесрочной перспективе. Так, ставший неожиданностью для всех Брексит, а также итоговый формат и сроки конченого выхода Великобритании из ЕС будет определять развитие союза в среднесрочной перспективе. Миграционный кризис также стал серьезным вызовом и настоящим кризисом для ЕС. Сейчас мы видим, что отношение как населения Европы, так и политических европейских элит в отношении мигрантов меняется и политика в отношении них ужесточается повсеместно.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США станет фактором серьезных изменений на международной арене, соответственно будет меняться и динамика процессов, текущих конфликтов. При активном участии России, Ирана и Сирии удалось в уходящем году переломить ход противостоянии с ИГИЛ в Сирии. Этому также способствовала нормализация отношений между Россией и Турцией после принесения Анкарой за сбитый российский самолет.

Параллельно западная коалиция в Ираке также активизировалась против Исламского государства. К сожалению, антитеррористическая операция в Сирии омрачила в конце уходящего года чередой трагических событий. В начала в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов, а 25 декабря в Черном море сразу после взлета после дозаправки в аэропорту Адлера упал в море Ту-154 с Дважды Краснознамённым Академическим ансамблем песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, журналистами и видными российскими активистами на борту, направлявшийся в Сирию.

На региональном уровне мы можем отметить завершение транзита власти в Узбекистане в связи со смертью Ислама Каримова. Несмотря на существовавшие опасения дестабилизации, переходный этап прошел максимально спокойно, политические элиты республики проявили зрелость и консолидировано выдвинули на выборах кандидатуру премьер-министра Шавката Мирзиеева, который в итоге уверенно победил.

- А согласны ли Вы с тем, что мы уже живем в новых условиях полнейшей недееспособности таких организаций, как ООН, когда главенствует правда силы, а не сила правды?

- Вы совершенно верно обозначили проблему сегодняшних международных отношений. К сожалению, созданные после Второй мировой войны институты не могут в полной мере быть механизмом разрешения конфликтов в новых условиях. ООН была создана, когда существовали две идеологические системы, и эта организация относительно успешно работала до распада СССР.

Проблема для всех нас заключается в том, что любая новая глобальная система мирового порядка формируется после серьезных катаклизмов, глобальных войн, когда для всех становится очевидно, что нужен новый пакет правил поведения на международной арене, чтобы не допустить очередного мирового кризиса. Так, итогом с 30-тилетней войны в семнадцатом веке в Европе стала Вестфальская международная система с признанием суверенных государств акторами международных отношений. Итогом наполеоновских войн в 19-м веке стал Священный союз, объединение ведущих монархий в Европе.

А нынешняя система стала итогом Второй мировой войны. После распада СССР реалии изменились, но вот новой системы создано не было. Проблема сегодня заключается в том, что каждый из игроков предпочитает иметь развязанные руки для отстаивания своих интересов на международной арене и не согласен на установление обязательных для всех правил игры. Это и остается главной проблемой международных отношений.

- В этих условиях, каковы основные вызовы и угрозы для стран Южного Кавказа на 2017 год?

- Как я уже ответил - иранский кейс, опасность расторжения ядерной сделки, может вызвать серьезный региональный кризис, вызвать резкую реакцию Ирана, поставить под угрозу намеченные и реализуемые инфраструктурные проекты в регионе. В контексте предстоящих президентских выборов в Иране, расторжение ядерной сделки может привести к поражению Хасана Роухани и приходу к власти консерваторов, которые будут больше ориентироваться на конфликтную внешнюю политику.

Эскалация карабахского конфликта, возвращение его в «горячую фазу», к сожалению, остается главной угрозой для безопасности в регионе. С одной стороны, пока не созданы механизмы сдерживания конфликта, но вместе с тем «буксуют» и институты по разрешению конфликта, в первую очередь Минская группа.

- А каковы основные угрозы и вызовы на следующий год для жителей Европы и может ли в Старом Свете случиться то, что мы ныне наблюдаем в Сирии да и в целом на Ближнем Востоке?

- Мы можем наблюдать резкое изменение отношений населения и элит ЕС к мигрантам с Ближнего Востока от полного принятия их, как жертв войны и кризисов, до выработки жестких правил для их проживания в Европе.

Основной вызов для европейских стран - интегрировать вновь прибывших жителей в свое правовое, социальное пространство, сделать их ответственными гражданами, а не иждивенцев и опасных для общества. Проблема очень сложная, так как миграция была лавинная. И, к сожалению, проблема адаптации сотен тысяч беженцев станет долгосрочным вызовом для безопасности, политики и социальной сферы европейских стран.

Другая проблема - террористы максимально эффективно использовали миграционные каналы, чтобы осесть в странах ЕС и уже на месте организовывать теракты. Мы видим, что власти Франции, Германии, Бельгии выглядят порой совершенно беспомощными, не зная, как защитить своих граждан от террористов.

- На сей счет звучат различные мнении, зачастую диаметрально противоположные. А как Вы считаете, каковы перспективы российско-американских отношений после победы на выборах президента США Дональда Трампа и каким Вам видится новый миропорядок в его президентство?

- Однозначно, что эмоциональный, психологических фон двусторонних отношений между нашими странами существенно поменялся. Дональд Трамп по крайней мере на словах симпатизирует Владимиру Путину и готов к диалогу, для сегодняшних отношений - это уже прорыв. Другой вопрос, что Трамп как бизнесмен и прагматик будет готов к переговорам, торгу, но взаимовыгодному.

К сожалению, российско-американские отношения имеют не так много сфер для обсуждения и они в основном конфронтационные особенно по украинскому вопросу, Сирии, вопросу разоружения. Увы, нет базы для прагматичного диалога. Хотя, например, наличие колоссальной экономической базы в американо-китайском диалоге для Трампа не является залогом беспроблемных отношений между Вашингтоном и Пекином при новом президенте. Для региона наибольшие риски связаны с заявлениями Дональда Трампа о желании расторгнуть ядерную сделку с Ираном. Это может означать обострение ситуации вокруг Ирана в среднесрочной перспективе..

- Перейдем к обсуждению крайне важного для нас вопроса. Есть ли вероятность справедливого, основанного на принципе территориальной целостности Азербайджана, которую признает весь мир, урегулирования карабахского конфликта ?

- В отношении карабахского конфликта можно констатировать, что конфликт и его развитие определяется в первую очередь внутренней динамикой, когда ситуация на международной арене имеет лишь косвенное влияние на позиции сторон.

При этом мы видим, что пока, к сожалению, существующие переговорные площадки не позволяют не только продвинуться в разрешении конфликта, но и предотвратить эскалацию конфликта. В апреле уходящего 2016 года мы наблюдали четырехдневную «разморозку» конфликта, которая привела к жертвам с обеих сторон. Глобально статус-кво не поменялся, но эскалация изменила настроения сторон. Если в Баку мы наблюдали эмоциональный и патриотический подъем, и готовность идти до конца в вопросе возвращения земель, то в Армении вы видели совершенно другую картину.

- На днях, с программной речью выступил экс-президент Армении Левон Тер-Петросян. Как Вы прокомментируете его заявления, касающиеся как настоящего и будущего Армении, а также шагов по урегулированию карабахского конфликта?

- Тезисы, озвученные экс-президентом Армении, представляют собой критический анализ итогов работы выбранной армянским руководством бескомпромиссной стратегии в отношении Нагорного Карабаха, когда сохранение статус-кво было объявлено главным приоритетом.

В итоге, как справедливо обозначил Тер-Петросян, Армения оказалась на периферии экономических процессов в регионе, лишила себя возможности развивать экономические отношения с Турцией и Азербайджаном. Несмотря на то, что представляемая политиком партия не является правящей, в любом случае очень важно, что звучат такие голоса в политическом дискурсе Армении. Региону нужны мир и предсказуемость, только в таких условиях можно развивать экономику и строить долгосрочные планы, и заявления Тер-Петросяна только подтверждают это.