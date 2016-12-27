Цена на нефть относительно стабильна

Нефть стабильна в ожидании новостей, связанных с началом реализации с 1 января добывающими странами плана по сокращению производства сырья почти на 2% от мировой добычи, сообщает Интерфакс.

Доллар укрепляется во вторник, что делает нефть дороже для покупателей за пределами США. Курс иены снизился на 0,3% - до 117,40.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures опустились на 1 цент - до $55,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,2% - до $53,12 за баррель.

Нынешний уровень цен отражает позитивное развитие ситуации на рынке в последние недели. Однако у участников рынка остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения и будет ли соблюдаться соглашение о снижении производства всеми добывающими странами.