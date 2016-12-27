Генеральный секретарь Федерации велоспорта Азербайджана Фархад Алиев в беседе с haqqin.az подвел итоги уходящего года.

«2016 год считаю удачным для азербайджанского велоспорта, - говорит Алиев. - Мы завоевали четыре лицензии на Олимпиаду в Рио. Каждая путевка на Игры давалась с большим трудом, поэтому считаю это большим успехом для нас. Да, на самой Олимпиаде мы не показали высоких результатов. Постараемся в 2020 году в Токио выступить гораздо лучше.

Порадовала и наша клубная команда Synergy Baku. В рейтинге мы занимаем 4-е место среди 176 континентальных команд. Это очень высокий показатель. В мире есть команды, которые существуют много лет, но не смогли добиться такого результата, как наш молодой коллектив.

Synergy Baku выиграла в этом году четыре континентальных соревнования. Приятно, что Министерство молодежи и спорта признало нашу команду лучшей в Азербайджане в 2016 году.

По традиции в мае мы провели велогонку «Тур Азербайджана». Несмотря на то, что 2016 год был тяжелым с финансовой точки зрения, по уровню организации велогонка 2016 года ничем не уступала предыдущим и даже в некоторых аспектах превосходила. Наше соревнование в этом году вошло в число главных спортивных событий, прошедших в Азербайджане».

«Тур Азербайджана» в 2017 году вновь состоится в мае, за несколько дней до старта в Баку Исламиады, которая начнется 11 мая. Не было ли идеи перенести «Тур Азербайджана-2017» на другие сроки, ибо в начале мая все внимание общественности будет приковано к Исламским играм?

«Нет, мы не думали о переносе «Тура Азербайджана», - отвечает Фархад Алиев. – Постараемся, чтобы наша велогонка была еще ярче, чтобы было еще больше сильных команд. «Тур Азербайджана» пройдет с 3 по 7 мая и завершится за четыре дня до начала Исламиады. Никаких проблем быть не должно».

Велосипедистка сборной Азербайджана Елена Павлухина отныне будет выступать за казахстанский клуб «Астана». По мнению Фархада Алиева, это пойдет на пользу как самой спортсменке, так и сборной Азербайджана.

«Елена Павлухина раньше представляла словенскую команду, теперь будет выступать за «Астану». Эта команда сильнее, поэтому ее переход – шаг вперед для Елены и для Азербайджана. Это означает, что Павлухина будет лучше подготовлена к чемпионатам мира и Европы, где она по-прежнему будет представлять Азербайджан. У нас пока нет своей профессиональной женской команды, но мы уже приступили к развитию женского велоспорта.

Что касается мужской команды Synergy Baku, то на 2017 год она уже собрана. На 90 процентов Synergy Baku будет состоять из азербайджанских велогонщиков. Предстоящий год будет тяжелым для нас в том плане, что, возможно, результаты будут ниже, так как в первый олимпийский сезон мы решили сделать ставку на азербайджанских велосипедистов. Несколько изменили стратегию, чтобы лучше подготовить доморощенных спортсменов к чемпионатам мира и Европы.

Нет, изменение стратегии не связано с непростой финансовой ситуацией, сложившейся в стране. Просто, если раньше была цель добиться хорошего результата – и мы ее выполнили, - то теперь мы даем шанс местным велосипедистам».