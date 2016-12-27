 

В Билясуваре брат и сестра зарезали пастуха

Автор: Отдел информации 

В Билясуварском районе на одном из пастбищ найдено тело 28-летнего пастуха Набиля Рахманова. Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, Рахманов утром отправился пасти скот, а вечером не вернулся домой.

Обеспокоенные члены семьи отправились на его поиски и на пастбище нашли тело пастуха, убитого ножом.

Предварительное расследование показало, что Набиль Рахманов часто встречался с женщиной по имени Диляра Оруджалиева, и его убийство, возможно, было связано с этими отношениями. Диляра Оруджалиева и ее брат Фаган взяты под стражу в качестве подозреваемых лиц.

Билясуварская районная прокуратура возбудила уголовное дело, ведется следствие.

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