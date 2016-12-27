 

Найден «черный ящик» разбившегося Ту-154

 

В Черном море участники спасательно-поисковой операции подняли из воды «черный ящик» самолета Ту-154, потерпевшего крушение утром 25 декабря, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с «черным ящиком» вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны», — рассказал источник агентству.

Ранее сообщалось, что один из бортовых самописцев Ту-154 найден и вскоре будет извлечен из воды. Источник тогда также рассказал, что в районе крушения самолета найдены тела трех погибших и большое количество останков.

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