Найден «черный ящик» разбившегося Ту-154

В Черном море участники спасательно-поисковой операции подняли из воды «черный ящик» самолета Ту-154, потерпевшего крушение утром 25 декабря, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с «черным ящиком» вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны», — рассказал источник агентству.

Ранее сообщалось, что один из бортовых самописцев Ту-154 найден и вскоре будет извлечен из воды. Источник тогда также рассказал, что в районе крушения самолета найдены тела трех погибших и большое количество останков.