На востоке США ищут пропавший самолет

Поиск пропавшего самолета ведут рейнджеры национального парка Грейт Смоки Маунтинс вблизи города Гатлинбурга штата Теннеси, сообщили местные СМИ, передает Интерфакс.

Руководство парка распространило информацию, что в понедельник примерно в 19:35 в по местному времени (04:30 по бакинскому времени) поступило сообщение, что самолет, предположительно, рухнул в центральной части парка.

Охрана, состоящая из рейнджеров, при поддержке воздушного патруля приступила к поискам самолета.

Пока не сообщалось о классе самолета, известно только, что это одномоторная машина. Нет также информации о числе пассажиров, которые могли находиться на борту.