Астан Шахвердиев все-таки извинился перед азербайджанцами

Депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев попросил прощения у азербайджанского народа за свое нашумевшее заявление, сообщает Modern.az.

По словам депутата, он осознал свою ошибку: «Прошу прощения у всех азербайджанцев, проживающих внутри страны и за рубежом, у своего народа».

Астан Шахвердиев при этом подчеркнул, что это его последнее заявление по данному вопросу.

Депутат рассказал, что за последние дни он и члены его семьи получили множество телефонных звонков и оскорбительных сообщений.

«Я сожалею, что все дошло до этого. Это мое последнее заявление по этому вопросу. Прошу прощения у моего народа».

Напомним, в своем заявлении для прессы депутат Астан Шахвердиев допустил оскорбительные высказывания в адрес поселившихся в Билясуварском районе переселенцев и уехавших на заработки в Россию азербайджанцев, назвав их «отходами».